В ДНР ликвидировали основателя белорусского «Белого легиона» «РВ»: основателя националистической организации «Белый легион» Лазовского ликвидировали под Артемовском

Фото: Министерство обороны РФ

Реактивная система залпового огня «Ураган»

Основателя белорусской экстремистской националистической организации «Белый легион» Мирослава Лазовского ликвидировали под Артемовском (переименован Киевом в Бахмут), сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»). Отмечается, что сформированный на Украине белорусский «Полк Калиновского» понес ощутимые потери под городом.

Армией России под Артемовском уничтожен лидер белорусских нацистов — основатель «Белого легиона». Стало известно о ликвидации Мирослава Лазовского, ему было 49 лет, — говорится в публикации.

15 мая в районе Артемовска был ликвидирован Богдан Ходаковский. В прошлом он был легкоатлетом, специализировавался в прыжках с шестом. В последнее время Ходаковский участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины в качестве снайпера.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что российские военные уничтожили в зоне СВО украинского писателя Игоря Мисяка, вступившего в отряд теробороны ВСУ. Он погиб во время боевых столкновений в Херсонской области. Мисяк был известен как победитель нескольких национальных литературных конкурсов и активный участник событий на Майдане в Киеве. Позднее он присоединился к нацбатальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).