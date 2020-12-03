В Дагестане детского хирурга уволили за вымогательство

Врач отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы покинул свою должность после вымогательства денег за проведённую операцию.
По данным пресс-службы Минздрава Дагестана, в соцсетях появилась запись, на которой слышно, как специалист, сделавший ребёнку операцию, требует от родственников выплатить медперсоналу 12 тысяч рублей в качестве дополнительного вознаграждения.
Недостойное поведение доктора неприемлемо и вызывает только осуждение. В медицине таким людям не место, — подчеркнули в ведомстве.
После инцидента будет организована дополнительная проверка с целью выявить другие факторы нарушения прав пациентов со стороны уволенного врача.
В Минздраве также напомнили, что медпомощь в госбольницах и поликлиниках предоставляется бесплатно в рамках полиса ОМС. О любых фактах вымогательства необходимо сообщать на горячую линию ведомства,
Как писал NEWS.ru, ранее мужчина, представившийся врачом-гинекологом, шантажировал жительницу Калуги тем, что выложит в Интернет видеозапись её осмотра. Она была произведена во время консультации по Skype.