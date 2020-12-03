В Дагестане детского хирурга уволили за вымогательство

https://static.news.ru/photo/9cdf802c-355f-11eb-aaac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы покинул свою должность после вымогательства денег за проведённую операцию.

По данным пресс-службы Минздрава Дагестана, в соцсетях появилась запись, на которой слышно, как специалист, сделавший ребёнку операцию, требует от родственников выплатить медперсоналу 12 тысяч рублей в качестве дополнительного вознаграждения.

Недостойное поведение доктора неприемлемо и вызывает только осуждение. В медицине таким людям не место, — подчеркнули в ведомстве.

После инцидента будет организована дополнительная проверка с целью выявить другие факторы нарушения прав пациентов со стороны уволенного врача.

В Минздраве также напомнили, что медпомощь в госбольницах и поликлиниках предоставляется бесплатно в рамках полиса ОМС. О любых фактах вымогательства необходимо сообщать на горячую линию ведомства, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее мужчина, представившийся врачом-гинекологом, шантажировал жительницу Калуги тем, что выложит в Интернет видеозапись её осмотра. Она была произведена во время консультации по Skype.