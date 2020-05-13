В Чите ветром снесло несколько крыш

https://static.news.ru/photo/7ccdef50-9508-11ea-9ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Кадашников/vk.com

Ураганный ветер сорвал крыши с нескольких домов, повалил столбы и деревья в разных районах Читы. Некоторые дома в городе остались без света.

Во второй половине дня 13 мая и в течение ночи 14 мая местами по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами 25–30 м/с, — говорится в сообщении регионального МЧС.

Жители Читы уже опубликовали в соцсетях фото и видео с последствиями разгула стихии в микрорайоне Победа, на улицах Рахова, Усуглинской и Красноармейской.

Как писал NEWS.ru, в Пензенской области произошло аварийное отключение электроэнергии. В настоящее время без света остались почти 15 тысяч жителей в 58 населённых пунктах. Коммунальные аварии произошли из-за обрушившейся на область непогоды — мокрого снега, дождя и ветра с порывами до 25 м/с. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 23 бригады в составе 92 человек и 32 единиц специальной техники.