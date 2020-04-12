Непогода оставила без света почти 15 тысяч человек в Пензенской области

В Пензенской области произошло аварийное отключение электроэнергии. В настоящее время без света остаются почти 15 тысяч жителей в 58 населённых пунктах.
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К аварийно-восстановительным работам привлечены 23 бригады в составе 92 человек и 32 единиц специальной техники.
Накануне более 24 тысяч человек в 34 населённых пунктах Приморского края остались без электроэнергии после аварии. Аварийное отключение сетей произошло из-за снегопада и сильного ветра (около 15–20 м/с), сообщал NEWS.ru.
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