Непогода оставила без света почти 15 тысяч человек в Пензенской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Костромы, скончавшаяся накануне, болела коронавирусом. Информацию об этом подтвердили в администрации города после получения результатов её анализа из Москвы.

Погибшей было 59 лет. Она стала второй жертвой COVID-19 в регионе. Пациентку госпитализировали с двусторонней пневмонией и подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти её медикам не удалось, передаёт KO44.ru. Ранее...