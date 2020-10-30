В Бурятии прошла акция «Письмо на корвет», посвящённая подвигу моряка

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Акцию «Письмо на корвет» провёл в Бурятии Общероссийский народный фронт. Она была приурочена к 10-летию подвига матроса Алдара Цыденжапова, спасшего своих сослуживцев.

Акция стартовала в конце сентября. За месяц в проекте приняли участие сотни жителей со всего региона, сообщает «МК в Бурятии».

В адрес моряков пришли теплые, душевные письма — открытки, рисунки, ролики, поделки, пожелания и стихотворения. Их с благодарностью писали школьники, пенсионеры, волонтёры, — цитирует издание сообщение пресс-службы БРО ОНФ.

Все письма будут направлены капитану корвета в Комсомольск-на-Амуре. При этом по лучшим сняты ролики, где участвовали артисты Русского драматического театра имени Бестужева и Молодёжного художественного театра Улан-Удэ.

onf.ru

24 сентября 2010 года в машинном отделении эсминца «Быстрый» произошли разрыв топливопровода и замыкание электропроводки, в результате чего начался пожар. Авария произошла во время несения вахты Алдаром Цыденжаповым. Он перекрыл нужный вентиль и вышел из горящего отсека. С ожогами 99,5% поверхности тела.

В тяжёлом состоянии Алдара доставили в госпиталь ТОФ в городе Владивостоке. Спасти его не удалось. Военные врачи боролись за его жизнь, но через четыре дня он умер. Алдару было посмертно присвоено звание Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Алдар спас от верной гибели 348 человек и само судно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар 12 декабря 2019 года. Число пострадавших составило 14 человек. СК начал следствие в связи с пожаром на корабле. Отмечается, что рядом с кораблём размещена база для хранения ядерного топлива.