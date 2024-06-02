Машинист поезда снял мощный лесной пожар в Бурятии

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Поезд проехал сквозь горящий лес в Бурятии. На снятых из кабины машиниста кадрах видно, как поезд проходит в непосредственной близости от открытого огня.

В какой-то момент видимость на кадрах становится минимальной из-за густого дыма, который застилает обзор. Затем состав выезжает из охваченной пламенем местности и продолжает путь.

В апреле и мае природные пожары бушевали в Иркутской области, Еврейской автономной области и Бурятии, где огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые кварталы в Улан-Удэ. Из-за пала сухой травы горели также десятки дачных домов в Комсомольске-на-Амуре на территории Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что самая сложная ситуация с пожарами сложилась в Бурятии — в Муйском районе полыхает 22 тысячи гектаров леса. Также в огне Курумканский, Баргузинский и Баунтовский районы. Тушением пожаров занимаются 311 человек, они прокладывают минерализованные полосы и отжигают кромки. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Ученые ранее пришли к выводу, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдения. Высокие температуры на планете меняют привычный климат и ведут к учащению засух, наводнений, лесных пожаров и штормов, а также к гибели коралловых рифов.