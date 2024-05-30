Полыхающие десятки тысяч гектаров леса в Бурятии попали на видео

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Масштабные лесные пожары сейчас происходят в Бурятии, кадры публикует Telegram-канал Babr Mash. По его данным, площадь возгораний в регионе выросла до 25 тысяч гектаров.

Как пишет канал, самая сложная ситуация — в Муйском районе, там полыхает 22 тысячи гектаров. Также в огне Курумканский, Баргузинский и Баунтовский. В последний отправят вертолет Ми-8 — пламя бушует в труднодоступной каменистой местности. Всего шесть возгораний. Тушением занимаются 311 человек: прокладывают минерализованные полосы, отжигают кромки. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян заявил, что в мире наблюдается «раскачка климата», когда рост глобальной температуры происходит на фоне усиления разброса максимумов и минимумов. По его словам, этот процесс приведет к гибели разных видов деревьев от волн жары и морозов, и, как следствие, к природным пожарам.

Как писал NEWS.ru, в апреле и мае природные пожары бушевали в Иркутской области, Еврейской автономной области и Бурятии, где огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые кварталы в Улан-Удэ. Из-за пала сухой травы горели также десятки дачных домов в Комсомольске-на-Амуре на территории Хабаровского края.