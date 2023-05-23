На заводе в Брянской области произошел сильный пожар В городе Дятьково Брянской области на территории завода произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Дятьково Брянской области загорелся склад на территории хрустального завода, сообщает РИА Новости. Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания.

Площадь пожара составила 150 «квадратов».

Telegram-канал Mash сообщает, что пожар начался в 08:28, открытое горение ликвидировали в 09:13. Информации о погибших или пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее в Ленинградской области в поселке Тельмана на территории склада с палетами произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 3200 квадратных метров. Журналисты уточнили, что в настоящее время пожар локализован.

До этого в Мурманске произошел пожар в здании областного военкомата. Очаг возгорания находился в кабинете соцобеспечения. Пожарным удалось справиться с огнем в течение часа. Никто при этом не пострадал. Полиция задержала подозреваемого в поджоге 19-летнего местного жителя. Тот дал признательные показания, сообщив, что его заставил устроить пожар неизвестный шантажист во время онлайн-переписки.