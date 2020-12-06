В больницах Петербурга начнут проводить экспресс-тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/92d43c88-37e1-11eb-b48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Bäuml via imago-images.de/Global Look Press

В больницах Санкт-Петербурга с 7 декабря начнут проводить экспресс-тесты на выявление COVID-19, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

С начала новой рабочей недели скорая помощь и городские стационары, не перепрофилированные под коронавирусную инфекцию, начнут применять экспресс-тесты для выявления COVID-19, — написал Лисовец в социальной сети «ВКонтакте».

Он также добавил, что в течение уходящей недели в Петербурге на 1,85% снизилось число заражённых COVID-19, которые нуждаются в госпитализации.

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 457 человек. Общее число жертв инфекции составляет 43,1 тысячи.

За 24 часа зафиксировано 29 тысяч новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране заболели 2,46 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 21,3 тысячи пациентов. Общее количество выздоровевших приближается к 2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что пациенты, победившие COVID-19, могут ещё долгое время лечиться от побочных эффектов. Об этом заявила американский вирусолог Дэна Грейсон.

Особую тревогу врач выразила по поводу здоровья мужчин, потому что одним из негативных последствий коронавируса, по её словам, может являться ректальная дисфункция.