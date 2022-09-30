В Белгороде сработала система ПВО Губернатор Гладков: в Белгороде сработала система ПВО, пострадавших и разрушений нет

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Система ПВО сработала в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет, — написал Гладков.

Он также пообещал дополнительно сообщить, если появится какая-либо новая информация об инциденте.

Ранее сообщалось, что в Валуйском городском округе Белгородской области сдетонировал боеприпас, в результате чего 14 человек получили ранения разной степени тяжести. По словам губернатора Гладкова, инцидент произошел из-за человеческого фактора. Сведений о погибших нет.

23 сентября Гладков рассказал об обстреле ВСУ села Вознесеновка. В результате атаки были повреждены пять домов и три автомобиля, никто не пострадал.

16 сентября губернатор Белгородской области сообщил об обстреле украинскими военными города Валуйки. В результате удара один человек погиб, двое пострадали.