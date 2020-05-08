В Башкирии коронавирус унёс жизнь пятнадцатого пациента

https://static.news.ru/photo/4a6b53a8-91ee-11ea-bdee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилой мужчина стал пятнадцатым человеком, который скончался в Башкирии от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Скончался пациент Белебеевской центральной районной больницы — мужчина 1961 года рождения. Причина смерти, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19, — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, всего в Башкирии зарегистрировано 1416 подтверждённых случаев коронавируса. В стационарах республики лечение проходят 423 человека. Из них в удовлетворительном состоянии — 227 пациентов, в состоянии средней тяжести — 169 человек, тяжёлых — 27.

Как писал NEWS.ru, семь врачей сбежали из закрытой на карантин больницы в Уфе. Кировский суд Уфы принудительно вернул шестерых из них в РКБ. В суде ответчики ссылались на то, что их официально отпустили из больницы на домашнюю самоизоляцию.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тысячи выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тысяч, умерли 1010.