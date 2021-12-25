В аэропорту Тюмени у самолёта взорвался двигатель при взлёте

В международном аэропорту Рощино, расположенном около 13 км от Тюмени, у самолёта авиакомпании «ЮТэйр», выполняющего рейс Тюмень — Ереван, при взлёте взорвался один из двигателей, сообщает местное издание 72.ru со ссылкой на пассажиров. Взрыв, запечатлённый на видео, произошёл по левому борту. Рейс был перенесён, техники устанавливают детали инцидента. По предварительной версии, причиной мог стать помпаж двигателя.

Рейс должен был быть в 07:20. При взлёте взорвался мотор. Рейс отменили. Половина пассажиров отправилась по домам. Новый рейс обещают вечером, — сообщил порталу родственник одного из пассажиров.

Видеозапись аварии была выложена в Telegram-канале Mash. На ней видна серия вспышек на левом крыле набирающего ход самолёта, который незамедлительно стал сбрасывать скорость.

Представители аэропорта подтвердили информацию, добавив, что пострадавших нет. «ЮТэйр» пока не предоставила комментариев.

Задержка рейса произошла по техническим причинам. Вылет самолёта запланирован на 17 часов, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Тюменский аэропорт ранее стал местом действия другого воздушного инцидента. В пятницу, 17 декабря, в нём совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал», выполняющий рейс Москва — Ноябрьск с 44 пассажирами на борту.