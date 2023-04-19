Ущерб от пожара в Дзержинске оценили в 100 млн рублей

Фото: mchs52/t.me

Сотрудники МЧС полностью потушили открытый огонь на предприятии по производству пластмассы в городе Дзержинске (Нижегородская область), передает РИА Новости. Местные власти раскрыли ущерб, который нанесло ЧП. Как выяснилось, речь идет о сумме в 100 миллионов рублей.

Открытый огонь в промзоне Дзержинска потушили, власти оценивают ущерб от пожара в 100 млн рублей, — отмечает Telegram-канал агентства.

Первые сообщения о пожаре появились еще в 12:47. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м, возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.

Telegram-канал «112» писал, что при горении выделяются ядовитые вещества. В связи с этим на месте работает лаборатория Роспотребнадзора. Специалисты ведомства берут пробы воздуха. Кроме того, тушение пожара осложняют горючие материалы, а хранящиеся в здании химикаты создают угрозу взрыва. Позднее стало известно, что площадь пожара увеличилась до 4500 кв. м.

Также были обнародованы сведения, согласно которым на загоревшемся складе хранится легковоспламеняющаяся жидкость. В связи с этим спасатели привели в готовность вертолет МЧС и пожарный поезд.

Ранее в Татарстане в городе Буинске загорелась кровля одноэтажного кирпично-железобетонного здания зерносклада. Пожару был присвоен второй ранг. Зерновые продукты в хранилище отсутствовали, огонь потушили менее чем за час.