Пустое зернохранилище загорелось в Татарстане В Буинске загорелась кровля зернохранилища

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Пожар на зернохранилище в Татарстане

В Татарстане в городе Буинске на улице Советской загорелась кровля зернохранилища, сообщили на сайте ГУ МЧС по республике. Пожару был присвоен второй ранг. Прибывшие на место спасатели установили, что на территории ОАО «Буинский элеватор» горит одноэтажное кирпично-железобетонное здание зерносклада, зерновые продукты в нем отсутствовали. Пожар потушили менее чем за час.

В 12:30 пожар локализован на площади 900 квадратных метров. В 13:05 — ликвидация открытого горения. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет, — сообщили в главке МЧС в Татарстане.

При тушении кровли использовали шесть стволов, было задействовано третье звено службы газодымозащитников. Возгорание не представляло угрозы соседним строениям.

Ранее жителям Татарстана запретили жарить шашлыки до конца майских праздников. Это связано с введением противопожарного режима в республике.

17 апреля в центре Москвы произошел пожар на Бережковской набережной. Сообщалось, что возгорание произошло недалеко от электростанции. Очевидцы наблюдали черный дым из окон зданий в районе Москва-Сити и с соседней Саввинской набережной. В столичном МЧС позже уточнили, что пожар произошел в кафе восточной кухни на площади около 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.