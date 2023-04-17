Новости регионов: жителям Татарстана временно запретили жарить шашлыки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане до конца майских праздников запретили жарить шашлыки. Это связано с введением в регионе особого противопожарного режима. Между тем в соседней Удмуртии с начала апреля произошло 112 природных возгораний, их площадь достигла почти 480 га.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье при помощи космического мониторинга заметили пожар, сообщает newstracker.ru. Выяснилось, что горел сухой камыш — с угрозой распространения огня на лесополосу. Площадь пожара составила около одного гектара.

Республика Удмуртия

Площадь ландшафтных пожаров в Удмуртии в 12 раз превысила показатели 2022 года, пишет udm-info.ru. С начала апреля в Удмуртии произошло 112 природных возгораний, их площадь достигла почти 480 га.

Ростовская область

В 2023 году на улицах в Ростове-на-Дону отловят 435 бездомных собак, сообщает rostovgazeta.ru. Сейчас ведутся поиски подрядчика, который возьмет на себя решение этого вопроса.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Республика Татарстан

В Татарстане до конца майских праздников запретили жарить шашлыки. Это связано с введением в регионе особого противопожарного режима. Как минимум до 10 мая жители республики не смогут жарить мясо на природе, информирует inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области обещают вознаграждение тому, кто укажет местонахождение подростков, разрисовавших памятник трамваю, пишет издание novostivolgograda.ru. От рук вандалов пострадал исторический памятник в Волжском. Вагон трамвая немецкой разработки GOTHA T57 сохранился в первоначальном виде. В России таких экспонатов остались единицы.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде верующим раздали 200-килограммовый кулич и 400-килограммовую пасху. Как информирует newsnn.ru, кулич высотой 1,5 метра испекли на местном хлебозаводе. Он был украшен глазурью, цветами и сахарными бусинками. Пасху, украшенную мармеладом и печеньем, доставили из Ростова-на-Дону.

Фото: Храм св. равноап. кн. Ольги г.Нижний Новгород

Свердловская область

В Свердловской области стало на 20 тысяч безработных больше, пишет tagilcity.ru. По сравнению с показателями 2021 года, уровень безработицы вырос на 1% и составил 3,5%. Число работающих превысило два миллиона человек.

Оренбургская область

В Оренбургской области мужчина нашел боевой снаряд в куче прелой листвы, сообщает 56orb.ru. Инцидент произошёл в посёлке Новосергиевка. О тревожной находке сельчанин сообщил в полицию.

Тюменская область

Жителям Тюменской области представится возможность наблюдать за уникальным звездопадом. Метеоритный дождь начнется в ночь на 18 апреля, а его пик ожидается с 21 на 22 апреля, информирует nashgorod.ru. В этот период можно будет увидеть до 18 падающих звезд в час.

Омская область

Омичи обратились в прокуратуру с жалобой на стаю собак на детской площадке, сообщает gorod55.ru. Прокуратура Кировского округа города Омска после жалоб, поступивших от жителей одного из микрорайонов города, инициировала проверку соблюдения управляющей компанией законодательства по отлову безнадзорных животных.

Карелия

В Карелии глыба льда едва не упала на маленьких детей, пишет karelinform.ru. По словам местных жителей, лед посыпался с крыши одного из городских зданий в тот момент, когда они проходили мимо вместе с детьми. В случившемся горожане винят местную управляющую компанию, которая не занимается уборкой в период активного снеготаяния.

Фото: Социальные сети

Приморский край



Экс-врач-ортопед ставил пациентам несуществующие диагнозы, убеждая их госпитализироваться во Владивостоке. Как сообщает vostokmedia.com, медик обманным путем вынуждал клиентов соглашаться на операции, за которые получал баснословные деньги.

Башкирия

В Уфе за 65 млн рублей благоустроят сквер имени легендарного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Сергея Михалева, пишет mkset.ru. Сообщается, что проект будет выдержан в хоккейной тематике. Завершить благоустройство предполагается до октября текущего года.

Хабаровский край

Жители Хабаровского края изготовят для участников СВО «Талисманы добра», сообщает transsibinfo.com. Как рассказали организаторы акции, в ней могут принять участие граждане всех возрастов. В поделку нужно внести колорит родного города или региона, также можно будет приложить к оберегу письмо или открытку. Акция проводится бессрочно, первые талисманы для военных отправят в зону СВО ко Дню Победы.