Крупный пожар произошел на производстве пластмасс в Нижегородской области

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В городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на предприятии по производству пластмасс, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по региону. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м, возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.

В 12:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, г. о. г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 99 А. Возгорание произошло на складе, по предварительной информации, на площади 4000 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлекается 32 человека и восемь единиц техники, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», при горении выделяются ядовитые вещества, поэтому на месте работает лаборатория Роспотребнадзора, сотрудники которой берут пробы воздуха. Кроме того, тушение пожара осложняют горючие материалы, а хранящиеся в здании химикаты создают угрозу взрыва. Позднее стало известно, что площадь пожара увеличилась до 4500 кв. м.

По данным РИА Новости, на загоревшемся складе хранится легковоспламеняющаяся жидкость, в готовность приведены пожарный поезд и вертолет МЧС

Ранее в Татарстане в городе Буинске загорелась кровля одноэтажного кирпично-железобетонного здания зерносклада. Пожару был присвоен второй ранг. Зерновые продукты в хранилище отсутствовали, огонь потушили менее чем за час.