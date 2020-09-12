Уровень Амура в ЕАО достиг опасной отметки

https://static.news.ru/photo/6b2bc556-f4da-11ea-83d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: eao.ru

Уровень реки Амур в районе села Нижнеленинское Ленинского района Еврейской автономной области достиг отметки «опасное явление», возникла реальная угроза подтопления населённого пункта.

Об этом сообщает пресс-служба правительства ЕАО. В район экстренно выехал врио главы региона Ростислав Гольдштейн. Он провёл внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в онлайн-режиме. Первостепенная задача, заявленная властями ЕАО, — «подготовиться к приходу большой воды».

В настоящее время в Нижнеленинском подтопило площадку для хранения твёрдых бытовых отходов. Мусор временно вывозится на специально отведённые участки, которые организовали в безопасной зоне. За сутки Амур поднялся на 30 см, преодолев критическую отметку в 850 см. По прогнозам специалистов, к 15 сентября уровень реки может составить 910–940 см. Волонтёры укрепляют берега мешками с песком.

В ближайшее время к месту потенциального подтопления направят бульдозер и экскаватор. Руководство района и регионального главка МЧС выявит уязвимые участки и рассчитает объём грунта для укрепления мест возможного подтопления. Из ближайшей воинской части на помощь экстренным службам прибудет группировка численностью 250–300 человек.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила из регионального фонда непредвиденных расходов 3,22 млн рублей на предотвращение ЧП. В правительстве ЕАО опасаются, что в дальнейшем подтопление грозит населённым пунктам в Смидовичском, Облученском и Октябрьском районах.

В августе несколько десятков домов смыло течением реки Китой после продолжительных ливней, обрушившихся на Иркутскую область, писал NEWS.ru. Кроме того, подтопленными оказались около двухсот домов, стоящих в отдалении от берега реки. Таким образом, пострадали пятьсот семей.