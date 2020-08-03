Река унесла десятки домов под Ангарском

https://static.news.ru/photo/ba2ee46c-d5f9-11ea-8da7-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Несколько десятков домов смыло течением реки Китой после продолжительных ливней, обрушившихся на Иркутскую область.

Кроме того, подтопленными оказались около двухсот домов, стоящих в отдалении от берега реки. Таким образом, пострадали пятьсот семей, передаёт канал «Звезда».

Вода подошла, подмыло с одной стороны. Он сел, наклонился, поехал, но сейчас на проводах держится, а соседский дом смыло, — рассказал очевидец происшествия.

Уточняется, что дома находятся на территории садоводства, но во многих из них люди живут круглый год. По словам местных жителей, ситуация с подтоплениями повторяется каждый год, для её предотвращения требуются защитные береговые ограждения.

По данным канала, проект по укреплению русла должны были предоставить местные власти в середине лета 2020 года, а на строительство ограждений даже выделили деньги из областного бюджета, но теперь говорят, что строительство дамбы является нарушением природоохранного законодательства.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин вновь посетит город Тулун, пострадавший от наводнения в Иркутской области в 2019 году. Такое заявление было сделано главой государства в ходе видеоконференции с участием врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.