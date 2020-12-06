Умер помощник экс-главы Рязанской области Анатолий Игумнов

https://static.news.ru/photo/99289834-37ca-11eb-ab38-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Игумнов Фото: gov.cap.ru

Помощник бывшего губернатора Рязанской области Георгия Шпака Анатолий Игумнов скончался на 75-м году жизни.

По словам близких политика, он умер в воскресенье, 6 декабря.

Соболезнования родным Игумнова принесли глава Чувашской республики Олег Николаев, мэр Чебоксар Олег Кортунов, руководитель администрации города Алексей Ладыков и другие официальные лица.

Прощание с политиком планируется провести в соборе св. Татьяны. О времени будет известно позднее, передаёт «Правда ПФО».

Игумнов с 1995 по 2002 год занимал пост мэра Чебоксар, после чего переехал в Рязанскую область, где начал работать помощником экс-главы Шпака и курировал развитие областного центра. Помимо этого, политик избирался депутатом горсовета, а в 2005-м был кандидатом на должность мэра Рязани, однако депутаты его не поддержали. Он является почётным гражданином Чебоксар.

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