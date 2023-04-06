Украинский пилот раскрыл сумму «гонорара» за разведполет в Брянской области ВСУ пообещали украинскому пилоту 50 тысяч гривен за разведывательный полет над Россией

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Задержанный в Брянской области украинский пилот должен был получить от ВСУ за разведывательный полет над Россией 50 тысяч гривен. Об этом в ходе допроса рассказал сам задержанный, сообщает RT. Также 67-летний Александр Морозов заявил, что целью полета на сверхмалой высоте было фотографирование местности и проверка работы украинской ПВО.

По имеющимся данным, ранее самолет Морозова уже мог пересекать российскую границу. Мужчину подозревают еще как минимум в одной попытке диверсии. Предполагается, что пилот пытался подорвать сотовую вышку на границе с РФ, однако тогда ему удалось скрыться от российских вооруженных сил.

Также СМИ выяснило, что Александр Морозов некоторое время мог получать пенсию в России, поскольку имел соответствующее гражданство и даже прописку в Белгородской области. При этом известно, что мужчина сотрудничает с ВСУ с 2014 года.

5 апреля погрануправление ФСБ России сообщило, что украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск в Клинцовском районе Брянской области. Пилота воздушного судна задержали сотрудники погранотряда, в отношении нарушителя государственной границы РФ проводится разбирательство.

По информации СМИ, после аварийной посадки пилот пытался спрятаться от пограничников в лесополосе, также он присыпал землей оружие и боеприпасы. У него нашли автомат АКС-74У с боекомплектом.

Задержанным оказался частный пилот Александр Морозов, родившийся в городе Мерефа Харьковской области. По словам мужчины, он начал летать в 50 лет: в конце 2000-х обучился в летной школе и купил себе небольшой самолет. Позже построил аэродром, чтобы летать для собственного удовольствия.

Также СМИ сообщили, что перед приземлением пилот успел сбросить два снаряда на местный комбинат «Слава» Росрезерва. При этом никто не пострадал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.