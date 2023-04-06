Стала известна личность схваченного в Брянской области украинского пилота Пилотом сбитого под Брянском самолета оказался 67-летний частный летчик Морозов

Фото: Tomeu Coll/dpa/Global Look Press

Частный пилот Александр Морозов, родившийся в городе Мерефа Харьковской области, оказался тем летчиком самолета, который сбили под Брянском из стрелкового оружия, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 67-летний мужчина назвался частным пилотом, начавшим летать в 50 лет.

По словам пилота, в конце 2000-х он обучился в летной школе и купил себе небольшой самолет. Позже построил аэродром, чтобы летать для собственного удовольствия.

Морозов рассказал, что с 2014 года использовал самолет для вывоза в больницы раненых украинских солдат и эвакуации гражданских лиц. На его аэродроме работает волонтерская организация «Гражданский военный патруль», пилоты которой участвуют и в боевых действиях.

Морозов утверждает, что не знал о пересечении границы с Россией, военных задач не имел, должен был лишь фотографировать местность.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что после аварийной посадки пилот пытался спрятаться от пограничников в лесополосе, также он присыпал землей оружие и боеприпасы. Однако беглец был быстро пойман. У него нашли автомат АКС-74У с боекомплектом.