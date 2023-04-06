SHOT: рухнувший под Брянском украинский самолет успел сбросить два снаряда

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Украинский «Аэропракт» А-22, пилота которого задержали в Брянской области, летел в паре с другим спортивным самолетом, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По имеющимся данным, перед приземлением пилот успел сбросить два снаряда на местный комбинат «Слава» Росрезерва. При этом никто не пострадал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Украинский «Аэропракт» А-22, пилот которого был задержан вчера в Брянской области, летел в паре с другим украинским спортивным самолетом. Перед задержанием на территорию комбината Росрезерва было сброшено два снаряда. Там обнаружили две воронки и осколки от авиабомбы, — говорится в сообщении канала.

На месте приземления пилота были обнаружены автомат, бронежилет, ручка рычага сброса снаряда, два электронных планшета, а также две видеокамеры.

Задержанный украинский пилот рассказал, что не знал о том, что летит в РФ. По его словам, он следовал по маршруту за ведущим бортом, тоже гражданским, на малых высотах. В качестве причины падения он назвал проблемы с винтом. Пилот утверждает, что военных задач не имел, должен был лишь фотографировать местность.

Ранее сообщалось, что после аварийной посадки пилот пытался спрятаться от пограничников в лесополосе, также он присыпал землей оружие и боеприпасы. Однако беглец был быстро пойман. У него нашли автомат АКС-74У с боекомплектом.