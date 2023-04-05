Украинский самолет упал в приграничном регионе России Погрануправление ФСБ: украинский легкомоторный самолет упал в Брянской области

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Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области, заявили в пограничном управлении ФСБ. О разрушениях на земле и пострадавших не сообщается. Воздушное судно рухнуло в Клинцовском районе, пилота задержали.

Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск, — говорится в сообщении.

Летчика задержали сотрудники пограничного отряда управления ФСБ, сообщили в ведомстве. Силовики начали разбирательство в отношении нарушителя госграницы.

Telegram-канал Mash опубликовал фото пилота.

5 апреля губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника со взрывчаткой в Суземском районе пострадал один человек. Глава региона уточнил, что с дрона было сброшено взрывное устройство, раненому оказывается помощь, разрушений нет.

Ранее Богомаз сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа, где накануне украинские беспилотники также сбросили две бомбы, которые упали в огороде. Местные жители не пострадали.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в результате атаки дрона 4 апреля ранения получили трое военнослужащих. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.