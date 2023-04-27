ВСУ при обстреле задели осколками жительницу Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Щетиновка под Белгородом

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреливают село Щетиновка Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, уже есть одна пострадавшая, она была госпитализирована с осколочным ранением. Также были повреждены несколько строений в населенном пункте. По словам Гладкова, обстрелы продолжаются.

Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь отказывается. Есть разрушения. Снарядом повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания. Есть повреждение техники, — написал Гладков.

На месте уже работают аварийные службы, добавил губернатор Белгородской области.

Накануне Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. По его словам, в результате атаки были выбиты окна, а также повреждены фасады и заборы у двух домовладений. Пострадавших нет.

До этого Telegram-канал Mash писал, что ВСУ обстреляли минометным огнем экскаватор в Белгородской области, рядом с техникой разорвались сразу восемь мин калибра 120 мм. По данным канала, водителя госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Mash добавил, что по предварительным данным, обстрел мог вестись из окрестностей приграничного села Порозок Сумской области. Минобороны России и местные власти данную информацию не комментировали.