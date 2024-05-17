Украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Туапсе, сообщил оперштаб Краснодарского края в официальном Telegram-канале. В результате падения аппарата на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Экстренные службы немедленно приступили к его ликвидации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован, — сказано в публикации оперштаба.

В ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, информировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, силами противовоздушной обороны было подавлено более 10 беспилотников, пострадавших, предварительно, нет.

Российские военнослужащие уничтожили в Севастополе десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, заявил ранее губернатор города Михаил Развожаев. По его сведениям, пострадавших нет, продолжается контроль обстановки.

Губернатор также объяснил, что частичное отключение электроэнергии в Севастополе связано с остановкой работы части оборудования на подстанции. По его словам, на нее упали обломки сбитых беспилотников. Он пообещал, что после отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения.