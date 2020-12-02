УФАС возбудило дело против ресторана, призывавшего "заказать закладку"

https://static.news.ru/photo/6c3ad8d0-352e-11eb-88e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: street_chef_mgn/instagam.com

Ресторан Street Chef в Челябинской области столкнулся с неприятностями из-за маркетинга. Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в связи с рекламным сообщением ресторана с призывом «заказать закладку на дом».

Закладка — это порция наркотического вещества, расфасованного в герметичный полиэтиленовый пакетик, который наркокурьер прячет в укромном месте. По мнению антимонопольного органа, используя слово закладка, которое является способом распространения наркотиков, рекламодатель привлекает внимание потребителей к запрещённым товарам, побуждает к совершению противоправных действий, — говорится в сообщении ведомства.

Листовка с соответствующим содержанием была обнаружена на двери подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Помимо скандального слогана, на ней изображён продуктовый набор. На деле ресторан предоставляет соответствующие услуги быстрого питания, доставляя продукты вроде шаурмы или картофеля фри.

Дело в отношении владельца ресторана возбуждено из-за нарушения Закона о рекламе — за побуждение совершения противоправных действий и за нарушение пункта 2 статьи 7 о запрете рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. УФАС установило, что ресторан фактически осуществляет реализацию продуктов питания, однако такая реклама приводит к неоднозначному восприятию информации гражданами. Такая реклама является неэтичным маркетинговым ходом ресторана, заявляет ведомство.

Ранее NEWS.ru писал, что туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии нового комплекса по сжиганию наркотических средств. Он первым выбросил в печь запрещённые вещества.