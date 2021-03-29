Учёный: под Азовским морем могут быть большие запасы пресной воды

https://static.news.ru/photo/55dfbc0e-90aa-11eb-8bf7-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Значительные запасы пресной воды могут оказаться под Азовским морем. Об этом заявил президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.

Под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань. По ним как раз может идти вода из континентальной части украинского щита и Предкавказья. Этот вопрос надо изучить. Там могут оказаться значительные запасы пресной воды, — цитирует его РИА Новости.

Тарасенко добавил, что пока нельзя сказать, что там будет найдена вода и что она будет пригодна для использования в бытовых нуждах, но провести исследования стоит. Для этого можно задействовать бурильные установки предприятия «Черноморнефтегаз».

Мы также считаем целесообразным параллельно вести поиск воды на континентальной части полуострова — в предгорном и степном Крыму, где ещё недостаточно изучены глубинные горизонты. Есть предположения, что мы можем открыть зоны глубинных запасов пресной воды, — заключил он.

Ранее сообщалось, что на дне Азовского моря планируют пробурить скважины для обеспечения Крыма пресной водой. Начать бурение планируют в апреле, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, этот проект позволит кардинально решить вопрос водоснабжения полуострова, так как под дном этого моря содержатся огромные запасы пресной воды.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Крыма будет восстановлено водоснабжение, несмотря на козни со стороны Украины. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.