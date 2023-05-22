Учительница пнула ногой в живот школьницу и попала на видео Учительницу из Чебоксар уволили из школы после того, как она пнула ногой в живот ученицу

Фото: Прокуратура Чувашии

В школе № 35 в Чебоксарах преподавательница пнула ногой в живот ученицу, кадрами с моментом удара поделился Telegram-канал «Чебоксары в курсе». Как рассказали РИА Новости в администрации школы, после обнародования видео учительница была уволена. По факту произошедшего прокуратура Чувашии проводит проверку.

Инцидент такой был. Учитель уволена, — заявил сотрудник школы.

В прокуратуре Чувашии уточнили, что сотрудники уже проверяют достоверность видеозаписи, а также обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео, как преподаватель ОБЖ из Нижнего Тагила во время занятия ударил одного школьника палкой, а другого рукой по лицу. Причины такого поведения учителя не называются. Родители учеников обратились с заявлениями в полицию. Позднее учитель был уволен.

До этого в Санкт-Петербурге ученица одной из гимназий после занятий обратилась к врачам и заявила, что во время урока ее избила учительница. По данным СМИ, девочка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, тогда как учительница по геометрии даже не извинилась за инцидент. Одноклассники же заявили, что никакого рукоприкладства не было: по их словам, девочка весь урок хамила педагогу и нагрубила, когда учительница попросила ее показать тетрадь, на чем все и закончилось.