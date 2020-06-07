У московского фонда защиты прав дольщиков появился свой сайт

https://static.news.ru/photo/f89a0c74-a96a-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский комитет по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) запустил сайт mfd.mos.ru, на котором выкладывается оперативная информация по проблемным объектам, достройку которых осуществляет фонд защиты прав дольщиков.

Информация на сайте регулярно будет обновляться. Это позволит дольщикам всегда быть в курсе событий по проблемным объектам и отслеживать этапы восстановления их прав, — цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Московский фонд защиты прав дольщиков, учредителем которого является правительство столицы, был создан в октябре 2019 года. Деятельность фонда финансируется за счёт средств городского бюджета. В настоящее время в его ведении находятся семь проблемных ЖК.

Как писал NEWS.ru, ранее накопленные проблемы в сфере долевого строительства в регионах решаются. Увеличения числа обманутых дольщиков не предвидится. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минстроя Никита Стасишин. Предпосылок к росту количества обманутых дольщиков не видит также замглавы думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.