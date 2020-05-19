В Минстрое не ожидают появления новых обманутых дольщиков в регионах

https://static.news.ru/photo/9c93ba2e-2e68-11ea-aa67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ранее накопленные проблемы в сфере долевого строительства в регионах решаются. Увеличения числа обманутых дольщиков не предвидится. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минстроя Никита Стасишин.

Наша задача, которую мы видим и работаем с губернаторами, — это недопущение появления новых обманутых дольщиков. Сегодня рисков пока нет в регионах, — цитирует «Интерфакс» заявление чиновника в ходе видеоконференции «Коммерсанта».

Предпосылок к росту количества обманутых дольщиков не видит также замглавы думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Иного мнения придерживается вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, их число может увеличиться из-за приостановки строительства жилья в связи с пандемией. Он пояснял, что меры по поддержке дольщиков будут определяться в зависимости от реализации одного из трёх прогнозов дальнейшего развития ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что более половины из 236 строительных компаний в 60 регионах опасаются не сдать в установленные сроки свои объекты из-за пандемии. Сроки заселения могут сдвинуться на несколько месяцев для 600 тысяч дольщиков.