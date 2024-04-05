У детсада в Екатеринбурге произошла стрельба Конфликт у екатеринбургского детсада закончился стрельбой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между двумя мужчинами произошел конфликт у детского сада на Автомагистральной улице в Екатеринбурге. Все закончилось стрельбой и одним пострадавшим, сообщили в УМВД России URA.ru.

В отдел полиции № 11 поступило сообщение о том, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение, предположительно, из травматического пистолета, — заявили в ведомстве.

Причина конфликта выясняется. Раненого мужчину госпитализировали. Проводится проверка.

Ранее ученик шестого класса из села Аргудан в Лескенском районе Кабардино-Балкарии предложил четверокласснице устроить стрельбу в парке за миллион рублей. Таким образом подросток хотел проверить девочку на бдительность.

Четвероклассница получила сообщение от шестиклассника с неизвестного номера. 11-летняя девочка ответила, что в их селе нет парка, после чего она закрыла диалог и рассказала обо всем отцу. Мужчина обратился в полицию.

До этого ГУ МВД по Новосибирской области сообщило, что девочка-подросток из Новосибирска рассылала в мессенджерах и соцсетях призывы к теракту ради развлечения. Несовершеннолетняя уже принесла извинения, однако проверка по данному факту продолжается.