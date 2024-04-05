Подросток предложил четверокласснице устроить стрельбу в парке за миллион Mash: в Аргудане подросток решил проверить школьницу, предложив стрелять в людей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ученик шестого класса из села Аргудан в Лескенском районе Кабардино-Балкарии предложил четверокласснице устроить стрельбу в парке за миллион рублей, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его информации, таким образом подросток хотел проверить девочку на бдительность.

Как уточнил канал, четвероклассница получила сообщение от шестиклассника с неизвестного номера. 11-летняя девочка ответила, что в их селе нет парка, после чего она закрыла диалог и рассказала обо всем отцу. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранительные органы оперативно установили, что девочке написал ученик шестого класса школы № 3. Сам подросток утверждает, что он лишь хотел предупредить школьницу об опасности подобных сообщений от настоящих террористов. По информации канала, ребенок не состоял на учете в ПДН.

Ранее ГУ МВД по Новосибирской области сообщило, что девочка-подросток из Новосибирска рассылала в мессенджерах и соцсетях призывы к теракту ради развлечения. Несовершеннолетняя уже принесла извинения, однако проверка по данному факту продолжается.

Также ранее УФСБ по Башкортостану сообщило о задержании троих подростков при попытке поджечь объект связи в Уфе. За диверсию кураторы обещали им деньги.