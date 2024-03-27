Подросток в Новосибирске рассылала призывы к теракту ради развлечения

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Автором рассылки с призывами к теракту в метро Новосибирска является девочка-подросток, сообщили в региональном ГУ МВД. Отмечается, что она писала сообщения в мессенджерах и соцсетях ради развлечения. Она уже принесла извинения, однако проверка по данному факту продолжается, пишет ТАСС.

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ установлена несовершеннолетняя жительница города Новосибирска, распространявшая через мессенджеры и социальные сети ложные сведения, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее подростки из ДНР сообщили о неизвестных, предлагавших им 25 марта через мессенджер Telegram совершить террористическую атаку на новоазовскую школу № 1 за 1,5 млн рублей. Это произошло после теракта в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что подобные предложения получили три подростка. Аккаунт, с которого им писали, сейчас удален, но юноши сохранили сообщения и показали их журналистам.

Накануне ФСБ предупредила, что россияне стали чаще получать провокационные звонки с призывами к совершению теракта за деньги. Отмечается, что предложения участились после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Спецслужбы призвали граждан страны к бдительности.