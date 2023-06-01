Трупы жестоко убитых бездомных собак выловили из озера в Хабаровске

Фото: Sandy Huffaker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Хабаровске из озера в районе улицы Лучистая выловили четыре трупа жестоко убитых бездомных собак. Волонтеры обратились к KP.RU и рассказали, что у одной из дворняжек было вспорото брюхо, а у других обнаружили различные ранения. По словам зоозащитников, собаки прошли программу отлова и не были агрессивными, из-за чего их выпустили на улицу.

Эти собаки жили на Степной, по биркам мы выяснили, что изымали для стерилизации их как раз оттуда, а вчера четверых нашли убитыми и сброшенными в озеро... У одной было вспорото брюхо и кишки валились наружу, у других различные ранения в шею. Кто это сотворил — мы не знаем, но мы обобьем все пороги и добьемся того, чтобы убийц нашли и привлекли к ответственности, — заявили волонтеры.

Зоозащитники предполагают, что в городе может действовать целая банда живодеров. Такое мнение возникло из-за того, что несколько дней назад еще одну зарезанную дворняжку нашли на улице Выборгской. Депутат Наталья Коваленко отметила, что свяжется с правоохранителями. Она пояснила, что на заявку никто так и не приехал. Со своей стороны депутат пообещала написать письмо на имя мэра города и генерала УМВД края.

Представитель от УМВД Хабаровска Крилл Блинов подтвердил, что в полицию поступил ряд обращений от местных жителей. По факту убийства бездомных животных проводится проверка.

В Иркутске волонтер ранее обнаружила труп собаки по кличке Пики, которую она подкармливала. Куратор питомника К-9 нашла дворняжку расчлененной в заброшенном здании, где та жила вместе со своими щенками.