Три человека погибли в ДТП в Ингушетии Три человека погибли и трое пострадали в результате ДТП в Ингушетии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге Кантышево — Ачалуки в Ингушетии. Еще три человека пострадали, они госпитализированы в больницу города Назрань. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

В 19:39 (мск) 22 апреля <...> поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Назрановского муниципального района о том, что на автодороге Кантышево — Ачалуки произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадали шесть человек, из них три человека погибли, — сообщили в управлении.

По имеющимся данным, столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Priora. Детей среди участников ДТП не было. Пострадавших направили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Челябинске маршрутка врезалась в легковой автомобиль и перевернулась. В результате ДТП пострадали шесть человек, медицинская помощь им была оказана на месте.

В Дюртюлинском районе Башкирии около села Новобиктово пассажирский автобус Peugeot столкнулся с автомобилем Mazda. В результате ДТП один человек погиб и 11 были доставлены в больницу.