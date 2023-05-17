Торт весом 130 кг испекут в Новосибирске ко Дню города

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В Новосибирске ко Дню города планируется испечь праздничный торт весом 130 кг. Участвовать в приготовлении именинного угощения будут местные кондитеры. Каждая часть торта должна будет по размеру соответствовать формату А4 и весить около 1,5 кг, рассказал «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-центр мэрии.

Потенциальным участникам предлагается приготовить свою часть торта размером формата А4 и весом от 1,5 кг. Начинка может быть любой, — сообщили в муниципалитете.

На своих фрагментах торта кондитеры смогут разместить логотипы компаний, в которых работают. Местные жители смогут попробовать угощение 24 июня с 12:00 до 15:00 в многофункциональном комплексе «Сан Сити».

Телеведущая Елена Малышева ранее посоветовала задувать свечи на торте через специальный фильтр или после полоскания рта. Она объяснила, что при задувании свечек на десерт попадает большое количество различных микробов и бактерий.

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