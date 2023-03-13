Малышева рассказала, почему опасно задувать свечки на торте Малышева: традиция задувать свечки на торте может обернуться заболеваниями

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Традиция задувать свечки на торте может обернуться больничным, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при задувании свечек на десерт попадает большое количество различных микробов и бактерий.

По словам Малышевой, задувать свечи на торте следует через специальный фильтр в виде трубочки или после полоскания рта. Так большинство микробов погибнут или осядут в фильтре, не долетев до торта.

Телеведущая добавила, что наибольшую опасность представляют вирусы, которые находятся на слизистой. Попадающие в желудок бактерии в большинстве своем погибают в соляной кислоте.

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