Тайны белгородского двора: кто же всё-таки возглавит регион

Как мы помним, формально уже было объявлено, что 27 сентября в отставку уходит самый старый по сроку пребывания у власти российский губернатор Евгений Савченко. Мол, этот последний из могикан, правивший Белгородской областью аж с 1993 года, уже написал заявление на имя президента и готов представить своего формально первого заместителя Дениса Буцаева, который, по идее, и должен был принять бразды правления в области в традиционном статусе врио губернатора. Вот только почти сразу же представитель Кремля заявил, что прошения об отставке от Савченко никто ещё не видел, а позже на сайте появился только указ о досрочном прекращении полномочий главы региона. Но это было только начало...

Казалось бы, крайне банальное событие на фоне недавно прошедших выборов, в которых значительная часть губернаторов начинала свои избирательные кампании именно в статусе врио. Обычная для нынешней внутренней российской политики практика. Ныне даже рассчитан нужный временной промежуток, в течение которого «медовый месяц» очередного врио с местным электоратом не прерывается — шесть-семь месяцев. Затем вроде бы начинает нарастать разочарованность по той причине, что новый лидер также не волшебник. Но учитывая, что Евгений Савченко целых двадцать семь лет выстраивал область под себя, вполне разумно получалось, что наследнику «вечного губернатора» нужен больший срок — не меньше года до следующего ЕДГ, чтобы полностью овладеть ситуацией в регионе. Внешне всё представлялось вполне логичным.

Вот только кандидатура почти очевидного преемника Савченко, Дениса Буцаева, изначально вызвала, мягко говоря, удивление в экспертном сообществе. С одной стороны, Белгородская область классически аграрная, все её отмеченные в прошедшие годы успехи неизменно связаны с созданием мощных агропроизводственных комплексов, предприятий первичной переработки агропродукции. А потому назначение на место Савченко профессионального юриста не слишком корреспондировалось с логикой дальнейшего развития края.

Денис Буцаев и Евгений Савченко на рабочем совещании vk.com/belinter

К тому же Денис Буцаев стал известен широкой публике в качестве руководителя Российского экологического оператора, госкомпании, на которую первоначально была возложена функция проведения так называемой мусорной реформы. Руководил он, впрочем, совсем недолго. Но прославился озвученной месячной зарплатой, достигавшей почти миллиона рублей. Затем у мусорной реформы, лёгшей немалым бременем на регионы, было немало «отцов», включая и Министерство экологии. Но, как говорится, мусоровоз и ныне там. И тем более появление юриста Буцаева в Белгороде вдвойне удивительно.

И вот тут сразу, что называется, с разных концов была запущена информация о том, что, мол, Буцаев нужен в области только для одного: создания в чистом краю с приличной экологией мусорных полигонов для захоронения отходов. Прежде всего Москвы и других промышленных городов. Собственно, злые языки, видимо, играли на его недавней специфической функции и заодно и хорошо известной кризисной ситуации, прежде всего в столице, с утилизацией бытовых и промышленных отходов. Мол, надо где-то руины реновации хоронить.

Так ли это? Или всё-таки Буцаев готов продолжить и развить славные областные традиции? Но такие превентивные атаки на его репутацию свидетельствуют, скорее, о том, что с его назначением ещё не всё решено. И некие силы надеются такой выбор верхов подкорректировать. И действительно, никто не видел сцены личного общения Буцаева с президентом, пусть и по видеосвязи, как это обычно бывает, когда Владимир Путин публично благословляет очередного врио, подавая сигнал местным элитам, что выбор сделан. Пока же Буцаев явно не утверждён и остаётся в подвешенном состоянии. И если он не будет окончательно назначен врио губернатора, то случай выйдет действительно уникальный.

Впрочем, вполне возможно, что просто в нынешней сложной обстановке у президента просто нет времени, чтобы поставить белгородскую точку. Ситуация в области отнюдь не критичная, а потому с формальностями можно было и подождать.