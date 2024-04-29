Сына Кадырова назначили на новую должность Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа в Чечне

Фото: t.me/akhmeddudaev

Адам Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что принял решение о назначении куратора Российского университета спецназа (РУС) в республике. По просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова, им станет сын руководителя региона Адам.

Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями, — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни 2 ноября 2023 года поздравил сына Адама с 16-летием, отметив, что тот «поставил перед собой серьезные цели, к достижению которых уверенно идет». Чеченский лидер добавил, что Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики и намерен выполнять свои обязанности на самом высоком уровне.

В августе 2023 года в Сети появились кадры, на которых Адам Кадыров избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни 25 сентября подтвердил эту информацию, назвав поступок подростка правильным. Чеченский лидер объяснил, что «каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание».

За этим случаем последовала череда награждений Кадырова-младшего. За пару месяцев он получил девять орденов и медалей, в том числе Героя Чечни. Кроме того, подростка назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно.