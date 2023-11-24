Кадыров перечислил достижения сына Адама в день его рождения Кадыров поздравил сына Адама с 16-летием и отметил его заслуги

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил сына Адама с 16-летием, отметив, что тот «поставил перед собой серьезные цели, к достижению которых уверенно идет». Чеченский лидер отметил в своем Telegram-канале, что Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики и намерен выполнять свои обязанности на самом высоком уровне.

Буквально год назад Адам переступил порог совершеннолетия, получив из рук старейшины нашего рода, дорогого дяди, Председателя Совета алимов СКФО Хож-Ахмеда Кадырова, папаху, оружейный пояс и кинжал. Сегодня он уже занимает серьезный пост начальника отдела обеспечения безопасности Главы ЧР. Нет никакого сомнения, что Адам будет выполнять свои служебные обязанности на высоком уровне, — написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что Адам увлекается спортом и военной подготовкой. По его словам, упорство и сильный характер его сына позволили ему усвоить навыки владения оружия и продолжать занятия по огневой и тактической подготовке в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Самое главное — он стремится быть достойным памяти дорогого дедушки Ахмата-Хаджи, — заявил Кадыров.

В августе в Сети появились кадры, на которых Адам Кадыров избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни 25 сентября подтвердил эту информацию, назвав поступок подростка правильным. Чеченский лидер объяснил, что «каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание».

За этим случаем последовала череда награждений Кадырова-младшего. За пару месяцев он получил девять орденов и медалей, в том числе Героя Чечни. Кроме того, подростка назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно.