Суд запретил «колдунье» из Ленобласти выходить из дома по ночам Суд запретил выходить из дома по ночам 76-летней женщине, подозреваемой в краже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга запретил выходить из дома в ночное время 76-летней женщине, которая подозревается в краже, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Пенсионерка Валентина Богданова украла миллион рублей и драгоценности во время снятия «порчи» с потерпевшей.

В квартиру к потерпевшей Богданова попала по приглашению. Планировалось избавление потерпевшей от порчи и других злых сущностей. Деньги и драгоценности были завернуты в пакет и положены под подушку. Богданова, подменив пакет, ушла, — заявили в пресс-службе.

В общей сложности из квартиры пострадавшей в Вырице подозреваемая вынесла ювелирные изделия на 325 тысяч рублей и 1 млн рублей наличными. Пенсионерка против избранной меры пресечения не возражала.

Суд запретил женщине покидать жилье с десяти часов вечера до шести часов утра, менять место проживания без разрешения следователя, посещать массовые мероприятия, приходить в гости к пострадавшей, общаться с определенными лицами, разговаривать по телефону и пользоваться интернетом.

Ранее обвиняемый в краже англичанин заявил суду, что во время преступлений его разум контролировал предприниматель Илон Маск. По словам подсудимого, воровал он из-за вживленного в голову чипа и не несет ответственности за свои поступки.