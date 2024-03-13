Стало известно, почему «вор в законе» Шакро Молодой вышел на свободу по УДО «Вор в законе» Шакро Молодой вышел на свободу по УДО из-за проблем со здоровьем

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Захарий Калашов ( Шакро Молодой)

В России в рамках условно-досрочного освобождения на свободу выйдет 70-летний Захарий Калашов, известный как вор в законе № 1 Шакро Молодой, сообщает РБК со ссылкой на Объединенную пресс-служба судов Краснодарского края. По данным агентства, причиной для прошения об УДО стали проблемы со здоровьем у криминалитета. В среду, 13 марта, Усть-Лабинский районный суд удовлетворил запрос об освобождении.

Также издание уточнило, что мужчина несколько раз обращался в суд с просьбой о досрочном освобождении в связи с неблагоприятным состоянием здоровья, но до этого прошения отклонялись. В 2018-м Калашова приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о вымогательстве — по версии следствия, он через подельников пытался заставить владельца одного из ресторанов на Рочдельской улице в Москве заплатить ему. Однако в процессе завязалась перестрелка, жертвами которой стали два человека. Шакро провозгласили вором № 1 в России в 2013 году после смерти авторитета Деда Хасана, убитого киллерами.

Ранее сообщалось, что один из подручных Шакро Молодого, приговоренный к 15 годам за вымогательство и похищение человека, стал участником СВО. По данным «Коммерсанта», речь идет об отставном майоре ВДВ России Батыре Бекмурадове, который не раз просился дать ему возможность отправиться в зону СВО, но всякий раз получал отказ.