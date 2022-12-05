Стало известно о запуске движения по одной стороне Крымского моста По правой стороне автодорожной части Крымского моста запустили автомобильное движение

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На восстановленной правой стороне автодорожной части Крымского моста после проведения ремонтных работ было запущено автомобильное движение, передает ТАСС со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань». Полный ремонт моста после взрыва осенью планируют завершить к концу декабря.

5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста, — говорится в сообщении.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря. Тогда же он уточнил, что часть грузового транспорта при необходимости может проезжать по автомобильной части транспортного объекта. 19 ноября строители завершили установку (надвижку) всех четырех пролетов автомобильной части моста. По словам Хуснуллина, первые две конструкции уже в проектном положении, аналогичная процедура для третей и четвертой — на подходе.