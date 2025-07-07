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07 июля 2025 в 19:21

Стали известны подробности взрыва в Рязани

RT: взрыв в Рязани произошел из-за неосторожности с гранатой, принятой за муляж

Сотрудники спецслужб у лаунж-бара, в котором произошел взрыв Сотрудники спецслужб у лаунж-бара, в котором произошел взрыв Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Взрыв в здании лаунж-бара в Рязани произошел из-за неосторожного обращения одного из посетителей с гранатой, которую он принял за муляж, сообщили в местной администрации. По данным властей, которые приводит RT, один человек погиб и четверо пострадали.

Пострадавших увезли в больницу. У них диагностированы травмы средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что у лаунж-бара работают оперативные службы. На кадрах с места происшествия видны носилки с пострадавшим, машина скорой помощи и толпа очевидцев. Взрыв произошел у торгового центра «Малина». Людей из торгового комплекса эвакуируют. Район оцеплен полицией.

Также стало известно о взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме в центре Курска. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, 24-летний парень попал в больницу с поверхностными ожогами. В доме обрушились часть стены и балкон.

До этого при взрыве в пятиэтажном доме в Ершове Саратовской области были разрушены три квартиры. ЧП произошло из-за утечки газа. В квартире, где произошел взрыв, начался пожар. Очевидцы сообщают, что у дома повреждена крыша. Информации о пострадавших нет.

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