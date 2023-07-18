Стали известны подробности гибели альпинистки от удара молнии В Красноярском крае молния убила альпинистку из Екатеринбурга на высоте около тысячи метров

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Альпинистка из Екатеринбурга, погибшая от удара молнии во время подъема на пик Звездный в Красноярской крае в парке «Ергаки», совершала восхождение в группе в составе четырех человек. Молния поразила 27-летнюю Екатерину Репину на высоте около тысячи метров. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнили KP.RU, что в момент, когда погода резко ухудшилась, двое туристов находились на выступе горы.

Женщина и один из мужчин были пристегнуты тросом, двое других туристов находились на выступе горы. В результате удара молнии все туристы потеряли сознание, после чего один из мужчин пришел в себя и стал реанимировать других участников группы, — пояснили следователи.

В этот момент выяснилось, что Репина не подает признаков жизни. Также один из альпинистов получил ожоги, а другой перестал чувствовать ноги. Турист, который не пострадал, помог остальным. Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали троих альпинистов, тело погибшей планируют спустить вниз 18 июля.

В социальных сетях на странице девушки ранее появились сообщения с соболезнованиями и вопросами о дате прощания с погибшей. По предварительным данным, Репина участвовала в учебно-тренировочных сборах Федерации альпинизма Свердловской области, там ситуацию пока не комментировали.