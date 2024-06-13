Стали известны детали о красноярце, который заживо сжег дочь Соседка: поджегший дочь под Красноярском долго лечился от зависимостей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, который облил бензином и поджег дочь в Красноярском крае, долго лечился от зависимостей, рассказала NEWS.ru соседка семьи. Собеседница издания отметила, что его никогда не видели в адекватном и трезвом состоянии. Она отметила, что заставала мужчину невменяемым ежедневно.

Не понимаю, зачем жена его пытается оправдать и выгораживает, дает ему положительную характеристику. Я и другие соседи никогда не видели его в адекватном и трезвом состоянии. Каждый день видела его невменяемым. Конечно, дети очень его любили. Большое горе для них, — рассказала женщина.

Соседка уточнила, что после этого мужчина покончил с собой. Она предположила, что он мог осознать, что натворил. Собеседница издания добавила, что мать семейства часто ходила и жаловалась на него, оставляла детей у соседей.

Жена его постоянно ходила ко мне и к другим соседям жаловаться, иногда детей у нас оставляла. Его даже клали лечиться в стационары от зависимостей, не помогло, долгое время пытался вылечиться. Сейчас у семьи ни дома, ни отца. Не знаю, что с девочкой. Они уехали в другой город, тут не появлялись, — подчеркнула женщина.

Трагедия произошла в городе Ужуре Красноярского края четыре месяца назад. По данным NGS24.RU, пожарные приехали тушить частный дом и вынесли из огня 14-летнюю девочку. Позднее выяснилось, что дом, в котором находился ребенок, поджег ее 45-летний отец. Пострадавшая девочка скончалась в больнице спустя два месяца.

Нетрезвый мужчина ранее совершил поджог ресторана «Чайхана Айва» на Головинском шоссе на севере Москвы. В момент происшествия в заведении находились несколько человек персонала и посетителей, никто в результате инцидента не пострадал.