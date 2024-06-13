В Москве пьяный мужчина облил чайхану бензином и поджег SHOT: на севере Москвы подожгли чайхану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нетрезвый мужчина совершил поджог ресторана «Чайхана Айва» на Головинском шоссе на севере Москвы, передает Telegram-канал SHOT. В момент происшествия в заведении находились несколько человек персонала и посетителей, никто в результате инцидента не пострадал.

Происшествие случилось рано утром в четверг, 13 июня. Неизвестный ворвался в ресторан, облил входную дверь горючей жидкостью, поджег и сбежал. Огонь удалось потушить находящимся внутри людям. На месте работают экстренные службы. По какой причине мужчина сделал это — не сообщается, его ищет полиция.

На прошлой неделе в Тюмени неизвестный поджег храм. Он подъехал к церкви Дмитрия Донского на велосипеде, достал из сумки «коктейли Молотова» и бросил их в стену здания, после чего скрылся с места происшествия. Возгорание удалось потушить до приезда пожарных.

Ранее в Пензе полицейские задержали местного жителя, который подозревается в поджоге отделения банка на улице Суворова. Инцидент произошел 1 июня. Сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу и обнаружили на месте мужчину с канистрой бензина в руках. В результате происшествия выгорели отделка помещения и четыре банкомата. Причины поступка мужчины не сообщаются.