Житель Пензы поджег отделение местного банка Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге отделения банка в Пензе

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В Пензе сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге отделения банка на улице Суворова, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Приволжскому округу. По данным ведомства, в результате происшествия выгорели отделка помещения и четыре банкомата. Мотивы злоумышленника не раскрываются.

Инцидент произошел 1 июня. Сотрудники Росгвардии получили тревожный сигнал от службы безопасности банка на пульт вневедомственной охраны. На месте происшествия правоохранители задержали мужчину с канистрой бензина в руках, им оказался 31-летний местный житель. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата и осквернение флага России. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ивановской области задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в поджоге вышки сотовой связи, она частично выгорела. По данным канала, неизвестные пообещали ему за это 350 тысяч рублей.