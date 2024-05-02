Житель Ивановской области поджег вышку сотовой связи за 350 тысяч рублей В Ивановской области задержали местного жителя за поджог станции сотовой связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ивановской области задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в поджоге вышки сотовой связи, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, неизвестные пообещали ему за это 350 тысяч рублей.

Несколько дней назад с подозреваемым связался неизвестный через мессенджер Telegram. Аноним пообещал заплатить юноше 350 тысяч рублей, если он подожжет базовую станцию сотовой связи в деревне Жуково под Ивановом.

В ночь на 1 мая задержанный устроил пожар на станции, она частично выгорела. Вечером того же дня его задержали и возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Теперь ему грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы. Во время инцидента воздушное судно находилось на стоянке в чехле. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

Фигуранты дела о поджоге вертолета в Остафьево пробудут под арестом до 27 июня 2024 года. В террористическом акте обвиняются четыре мужчины и одна женщина. Всем им от 19 до 22 лет. По версии следствия, организатора завербовали спецслужбы Украины.