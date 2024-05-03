Хабаровчанина отправили за решетку за поджог военкомата и осквернение флага Житель Хабаровска получил 15 лет за поджог военкомата и осквернение флага России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата и осквернение флага России, следует из информации на сайте суда. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.

3 мая 2024 года в Хабаровске 1-м Восточным окружным военным судом провозглашен приговор в отношении жителя Хабаровска Николаева Ангела. <...> [Суд] назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме четырех лет, после чего — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Суд установил, что Николаев осенью 2023 года поджег здание военкомата Индустриального района Хабаровска, бросив в него две бутылки с зажигательной смесью. Также он распылил краску из аэрозольных баллонов на полотна флагов России, установленных в местах захоронений военнослужащих, погибших в ходе СВО. Отмечается, что рисунки были визуально схожи с нацистской символикой. Суд признал Николаева виновным в совершении теракта путем поджога (ч. 1 ст. 205 УК РФ), вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ), хулиганстве (п. «б» ч. 1 ст. 213), двух эпизодах надругательства над местами захоронения (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ) и двух эпизодах надругательства над госудаерственным флагом России (ст. 329 УК РФ).

13 апреля СМИ сообщали о хлопках возле здания областной администрации во Владимире. К месту происшествия прибыли пожарные машины. По словам очевидцев, всего раздалось три-четыре взрыва с разницей в 30–40 секунд. Позднее стало известно, что причиной хлопков стали бутылки с зажигательной смесью, которые мужчина бросил в здание.

После этого СМИ писали, что целью поджигателя был вице-губернатор области Константин Баранов. В момент происшествия политик находился внутри здания. Первую бутылку с зажигательной смесью злоумышленник бросил в окно, вторую — под автомобиль. Позднее злоумышленника задержали. Пострадавших в результате его действий нет.